سلة أهلي بنغازي تلتقي خالد بن الوليد

جانب من منافسات كرة السلة الليبية (المركز الإعلامي)



يشهد مجمع بنغازي مساء اليوم الثلاثاء آخر مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الثانية لدوري السلة وتجمع الأهلي بنغازي مع خالد بن الوليد.



وآخر النتائج المسجلة في المجموعة فاز النصر على التحدي 139/ 39، وفاز المروج على الهلال 20/ 0 بالانسحاب.



أما مباريات الجولة الخامسة فتنطلق غدًا الأربعاء بمباراتين بالصالة الكبري بطرابلس الشباب يواجه اليرموك، والأهلي طرابلس يلتقي الوحدة.



والخميس ستقام مباراتان أيضًا الاتحاد مع المدينة، والهلال مع النصر، وتختتم الجمعة الجولة الخامسة بمباراتين المروج مع خالد بن الوليد، والأهلي بنغازي يتبارى مع التحدي.