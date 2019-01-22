ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات ضمن الأسبوع الخامس، حيث يلتقي فريق الصداقة ضيفه فريق الأنوار بملعب شحات الساعة الثالثة مساء.



الصداقة يدخل المباراة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، والأنوار دون نقاط من نفس عدد المباريات.

وعلى ملعب مصراتة يستضيف فريق السويحلي فريق رفيق، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء.



يدخل السويحلي المباراة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، ورفيق برصيد ثلاث نقاط من نفس عدد المباريات.

وضمن منافسات فرق المجموعة الثانية يلتقي فريق أبي سليم مع ضيفه فريق الاتحاد المصراتي، في تمام الساعة الثالثة والنصف بملعب الزاوية.

يدخل أبو سليم المباراة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، والاتحاد المصراتي برصيد أربع نقاط من نفس عدد المباريات.

ولم تفصل لجنة المسابقات في مباراة الأهلي طرابلس والخمس التي توقفت الإثنين بسبب دخول الجمهور الملعب مما دعا حكم المباراة إلى إيقاف المباراة بعد مرور 17 دقيقة من المباراة.

يشار إلى أن فريق الأهلي كان فائزًا بهدف عبدالرحمن العمامي قبل إيقاف المباراة.