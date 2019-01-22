تعرف على مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة اليد

تنطلق الجمعة المقبل منافسات الدوري الليبي لكرة اليد لفرق الدرجة الأولى لمرحلة الذهاب للموسم الرياضي 2018-2019 على مستوى المناطق الثلاث (الأولى، الثانية، الرابعة).
المنطقة الأولى:
الجمعة 25-1-2019
الجزيرة يلتقي اتحاد الشرطة بقاعة زوارة في تمام الساعة الثالثة مساء.
الصباح يلتقي المشعل بقاعة مصراتة في تمام الساعة الثالثة مساء.
السبت 26-1-2019
الأهلي طرابلس يواجه الاتحاد بقاعة مصراتة في الساعة الثالثة مساء دون حضور الجمهور.
المنطقة الثانية:
الجمعة 25-1-2019
بنغازي الجديدة مع النصر بقاعة نادي النجمة في الساعة الثالثة مساء.
الهلال مع الأهلي بنغازي بقاعة نادي النجمة في الساعة الخامسة مساء.
السبت 26-1-2019
قاريونس مع النجمة بقاعة نادي النجمة في الساعة الرابعة مساء.
المنطقة الرابعة:
الجمعة 25-1-2019
الكفاح مع الأخضر بقاعة المرج في الساعة الثالثة مساء.
السبت 26-1-2019
المروج مع الكرامة بقاعة المرج في الساعة الثالثة مساء.
دارنس مع الاستقلال بقاعة البيضاء في الساعة الثالثة مساء.