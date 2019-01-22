تعرف على مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة اليد

جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق الجمعة المقبل منافسات الدوري الليبي لكرة اليد لفرق الدرجة الأولى لمرحلة الذهاب للموسم الرياضي 2018-2019 على مستوى المناطق الثلاث (الأولى، الثانية، الرابعة).

المنطقة الأولى:

الجمعة 25-1-2019

الجزيرة يلتقي اتحاد الشرطة بقاعة زوارة في تمام الساعة الثالثة مساء.

الصباح يلتقي المشعل بقاعة مصراتة في تمام الساعة الثالثة مساء.

السبت 26-1-2019

الأهلي طرابلس يواجه الاتحاد بقاعة مصراتة في الساعة الثالثة مساء دون حضور الجمهور.

المنطقة الثانية:

الجمعة 25-1-2019

بنغازي الجديدة مع النصر بقاعة نادي النجمة في الساعة الثالثة مساء.

الهلال مع الأهلي بنغازي بقاعة نادي النجمة في الساعة الخامسة مساء.

السبت 26-1-2019

قاريونس مع النجمة بقاعة نادي النجمة في الساعة الرابعة مساء.

المنطقة الرابعة:

الجمعة 25-1-2019

الكفاح مع الأخضر بقاعة المرج في الساعة الثالثة مساء.

السبت 26-1-2019

المروج مع الكرامة بقاعة المرج في الساعة الثالثة مساء.

دارنس مع الاستقلال بقاعة البيضاء في الساعة الثالثة مساء.