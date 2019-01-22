الظهرة يفوز ودياً على النصر زليتن استعداداً لدوري الدرجة الأولى الليبي

جانب من مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

ضمن استعدادات فريق الظهرة لدوري الدرجة الأولى الذى ينطلق في شهر فبراير المقبل التقي الإثنين فريق نصر زليتن فريق الظهرة بملعب مدينة زليتن، وانتهت المباراة بفوز الظهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لفريق النصر بزليتن.

وكان التقى، الإثنين، بمقر المجلس البلدي بشحات رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالهادي السويطي مع الأندية المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، الذي ينتظر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وتم خلال اللقاء مناقشة المقترحات والآراء وكافة الترتيبات والاستعدادات التي تتعلق بانطلاق المسابقة، كما اجتمع السويطي من قبل خلال الأيام الماضية مع الأندية في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.