منتخب آمال كرة اليد ينهي تجمعه الأول استعدادًا للمشاركة المتوسطية

منافسات سابقة في كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أنهى، الإثنين، لاعبو المنتخب الوطني لفئة الآمال مواليد 2002-2003 تدريباتهم الجدية بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية وصالة نادي الاتحاد المصراتي بمدينة مصراتة خلال تجمعهم الأول بعد الاختيار النهائي لهم، والذي تواصل لمدة خمسة أيام متتالية تحت إشراف المدرب العام أسامة عمران والمساعد حاجي المالطي وبمهمة الإداري عمر الرمالي وطبيب المنتخب قيس قصيبات.

وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط السادسة عشرة لكرة اليد التي ستقام بمدينة بورسعيد المصرية في الفترة من 17 إلى 24 فبراير المقبل.

وحسب صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد فإن لاعبي المنتخب سيدخلون تجمعًا ثانيًا لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة طرابلس بداية من 7 فبراير المقبل، ثم يتوجهون لتونس للمشاركة في بطولة المنطقة الأفريقية الأولى التي تنطلق يوم 11 فبراير المقبل، والتي تسبق البطولة المتوسطية.