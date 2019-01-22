رئيس لجنة تنظيم المسابقات يلتقى أندية الجبل الأخضر وطبرق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 22 يناير 2019, 11:32 صباحا
رئيس لجنة تنظيم المسابقات يلتقى أندية الجبل الأخضر وطبرق (المركز الإعلامي)

التقى الإثنين بمقر المجلس البلدي بشحات رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالهادى السويطي مع الأندية المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، الذي ينتظر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وتم خلال اللقاء مناقشة المقترحات والآراء وكافة الترتيبات والاستعدادات التي تتعلق بانطلاق المسابقة.

وكان السويطي اجتمع خلال الأيام الماضية مع الأندية في المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية.

31 فريقًا سيشارك في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وسيتم قبل انطلاقة الدوري إجراء القرعة ووضع اللائحة المنظمة هذا الدوري.

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