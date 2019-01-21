تحركات «مكوكية» للشلماني في القاهرة لـ«نجدة» المنتخب قبل جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 09:02 مساء
عبدالحكيم الشلماني (صفحة 218)

قرر اتحاد الكرة الليبي إقامة معسكر للمنتخب الوطني الأول يوم 18 مارس في مدينة صفاقس التونسية التي ستكون مسرحًا لمباراة المنتخب الوطني الحاسمة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، التي ستكون أمام جنوب أفريقيا المقرر لها في 24 مارس.

وضمن نفس المضمار، والتحركات السريعة «المكوكية»، من المتوقع أن يلتقي رئيس اتحاد الكرة المكلف، عبدالحكيم الشلماني، نظيره المصري هاني أبوريدة، مساء اليوم، لاستعراض الأمور المتعلقة بالكرة الليبية والمصرية، وفقًا لـ«قناة 218».

يشار إلى أن الشلماني زار مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة؛ لبحث عديد المواضيع بخصوص الكرة الليبية، ويعمل على توفير مباراة ودية دولية للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

ويخوض المنتخب الليبي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن المرحلة النهائية لمنافسات تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات القاهرة 2019.

ويملك المنتخب الليبي 7 نقاط في الترتيب الثالث خلف جنوب أفريقيا، 9 نقاط، ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز ليتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول في المجموعة بـ10 نقاط، وتتبقى له مباراة على أرضه مع سيشل متزيل المجموعة بنقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية