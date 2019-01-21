تحركات «مكوكية» للشلماني في القاهرة لـ«نجدة» المنتخب قبل جنوب أفريقيا

عبدالحكيم الشلماني (صفحة 218)

قرر اتحاد الكرة الليبي إقامة معسكر للمنتخب الوطني الأول يوم 18 مارس في مدينة صفاقس التونسية التي ستكون مسرحًا لمباراة المنتخب الوطني الحاسمة للتأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا، التي ستكون أمام جنوب أفريقيا المقرر لها في 24 مارس.

وضمن نفس المضمار، والتحركات السريعة «المكوكية»، من المتوقع أن يلتقي رئيس اتحاد الكرة المكلف، عبدالحكيم الشلماني، نظيره المصري هاني أبوريدة، مساء اليوم، لاستعراض الأمور المتعلقة بالكرة الليبية والمصرية، وفقًا لـ«قناة 218».

يشار إلى أن الشلماني زار مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة؛ لبحث عديد المواضيع بخصوص الكرة الليبية، ويعمل على توفير مباراة ودية دولية للمنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

ويخوض المنتخب الليبي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن المرحلة النهائية لمنافسات تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات القاهرة 2019.

ويملك المنتخب الليبي 7 نقاط في الترتيب الثالث خلف جنوب أفريقيا، 9 نقاط، ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز ليتأهل بصحبة منتخب نيجيريا صاحب المركز الأول في المجموعة بـ10 نقاط، وتتبقى له مباراة على أرضه مع سيشل متزيل المجموعة بنقطة واحدة.