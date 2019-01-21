قرعة المجموعات تفرض مواجهات «تكسير عظام» بين الفرق العربية

من مباراة سابقة بين نهضة بركان والرجاء المغربيين (أرشيفية: الإنترنت)

فرضت قرعة دور المجموعات، لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، التي أُقيمت اليوم بمقر «كاف»، في العاصمة المصرية القاهرة، مباريات «تكسير عظام» بين الفرق العربية.

فعلى سبيل الكرة المغربية، أوقعت القرعة الثلاثة أندية المشاركة في البطولة، وهي الرجاء «حامل اللقب»، وحسنية أغادير، ونهضة بركان، بمجموعة واحدة «الأولى»، إلى جوار نادي أوثوهو الكونغولي، وفقًا لـ«كووورة».

وفرضت القرعة صدامًا بين الفريقين التونسيين، النجم الساحلي والصفاقسي، في المجموعة الثانية، بجوار فريقي إينوغو رينغرز النيجيري، وساليتاس البوركيني.

ويواجه الزمالك المصري، نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي، في المجموعة الرابعة.

وجاء الهلال السوداني في المجموعة الثالثة، بجانب أندية زيسكو يونايتد الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، ونكانا الزامبي.

وخرج ممثلا الكرة الليبية في البطولة القارية، الأهلي بنغازي والنصر من الدور 32 مكرر على يد نهضة بركان وساليتاس البوركيني

يشار إلى أن المرحلة الأولى من دور المجموعات، تبدأ في الثالث من فبراير المقبل، بينما يختتم الدور بالمرحلة السادسة، التي تقام مبارياتها في 17 مارس المقبل.

