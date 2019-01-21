قرعة المجموعات تفرض مواجهات «تكسير عظام» بين الفرق العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 07:57 مساء
من مباراة سابقة بين نهضة بركان والرجاء المغربيين (أرشيفية: الإنترنت)

فرضت قرعة دور المجموعات، لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، التي أُقيمت اليوم بمقر «كاف»، في العاصمة المصرية القاهرة، مباريات «تكسير عظام» بين الفرق العربية.

فعلى سبيل الكرة المغربية، أوقعت القرعة الثلاثة أندية المشاركة في البطولة، وهي الرجاء «حامل اللقب»، وحسنية أغادير، ونهضة بركان، بمجموعة واحدة «الأولى»، إلى جوار نادي أوثوهو الكونغولي، وفقًا لـ«كووورة».

وفرضت القرعة صدامًا بين الفريقين التونسيين، النجم الساحلي والصفاقسي، في المجموعة الثانية، بجوار فريقي إينوغو رينغرز النيجيري، وساليتاس البوركيني.

ويواجه الزمالك المصري، نصر حسين داي الجزائري، وجور ماهيا الكيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي، في المجموعة الرابعة.

وجاء الهلال السوداني في المجموعة الثالثة، بجانب أندية زيسكو يونايتد الزامبي، وأشانتي كوتوكو الغاني، ونكانا الزامبي.

وخرج ممثلا الكرة الليبية في البطولة القارية، الأهلي بنغازي والنصر من الدور 32 مكرر على يد نهضة بركان وساليتاس البوركيني

يشار إلى أن المرحلة الأولى من دور المجموعات، تبدأ في الثالث من فبراير المقبل، بينما يختتم الدور بالمرحلة السادسة، التي تقام مبارياتها في 17 مارس المقبل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية