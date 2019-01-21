أهلي طرابلس يتقدم بهدف والحكم يرفض استكمال مباراته مع المحلة

حكم مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد يتحدث للإداريين قبل إنهاءه للمباراة 21 يناير 2019 (موقع ريميسا)

رفض الحكم استكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واستجاب الحكم لاحتجاج نادي المحلة على دخول جماهير الأهلي طرابلس إلى مدرجات ملعب الخمس أثناء المباراة، رغم اتفاق الناديين على ألا يزيد عدد جمهور كل فريق على 30 شخصًا فقط.

وأنذر الحكم السنوسي الحبيب، مسؤولي الأهلي، مطالبًا بإخراج الجماهير، قبل أن يطلق صافرته في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، معلنًا عدم استكمال المباراة.

وكان الأهلي طرابلس متقدمًا بهدف على المحلة، أحرزه عبد الرحمن العمامي في الدقيقة الثانية.