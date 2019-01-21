18 فريقًا في الدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 يناير 2019, 03:29 مساء
مباراة لفريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

يشهد يوم الجمعة المقبل انطلاق قطار الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي الجديد بمشاركة 18 فريقًا موزعة على ثلاث مناطق.

المنطقة الأولى: الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة والشرطة والمشعل والصباح.

المنطقة الثانية: النصر والأهلي بنغازي والنجمة والهلال وقاريونس وبنغازي الجديدة.

المنطقة الرابعة: المروج والأخضر والكرامة والاستقلال ودارنس والكفاح.
 
تقام مباريات الجولة الأولى الجمعة المقبل، ويستضيف الجزيرة فريق الشرطة بقاعة زوارة، والصباح يتبارى مع المشعل بقاعة مصراتة، والكفاح يلتقي الأخضر بقاعة المرج.

وبقاعة النجمة ستقام الجمعة مباراتان النصر يلتقي بنغازي الجديدة، ومواجهة بين الهلال والأهلي بنغازي.

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