منافسات شطرنجية مثيرة في مدرسة أبومليانة بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 21 يناير 2019, 03:26 مساء
مدرسة أبومليانة تشهد الجولة الخامسة لبطولة مدينة طرابلس للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

شهد أمس الأحد بمدرسة أبومليانة الجولة الخامسة لبطولة مدينة طرابلس للشطرنج، وفي أبرز النتائج فاز أحمد عثمان على علي البدري، وهاشم النعمي على فارس شعيب، وهشام مصباح على خالد فرنكة، ومحمد السوري على حمزة الدبار، وانتهت مبارتان في الجولة بالتعادل نزار النفاتي تعادل مع عمر سرتية، ورياض إدريس مع مصطفى شلغوم.

ويتصدر الترتيب بعد الجولة الخامسة أحمد عثمان برصيد 5 نقاط، وأقرب الملاحقين هاشم النعمي 4.5، ومن خلفهما أربعة لاعبين بأربع نقاط، وهم علي البدري ومحمد السوري ومحمد المسماري وجمال العريفي.

تقام مباريات الجولة السادسة وعلى رأسها لقاء المتصدرين أحمد عثمان وهاشم النعمي وأيضًا محمد السوري مع علي بديري، ومواجهة بين هشام مصباح ومحمد المسماري، وجمال العريفي يلتقي فارس شعيب.

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