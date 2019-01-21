سداسي الطائرة يجتمعون في طرابلس من مرحلة واحدة

منافسات من الكرة الطائرة الليبية بمشاركة السويحلي (المركز الإعلامي)



كشف الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، أن الاجتماع الفني لفرق الدوري السداسي للكرة الطائرة سيعقد الجمعة المقبل بطرابلس، بحضور مندوبي الفرق الستة المتأهلة وهي: السويحلي والنصر والتصدي والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي.



وستنطلق مباريات السداسي السبت المقبل بالقاعة الكبرى بطرابلس وبنظام التجمع ومن نصف دوري بواقع ثلاث مباريات يوميًا دون حضور الجمهور.



وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة الثالثة التي ستقام بنظام التجمع، ومن مرحلتين التجمع الأول في ملعب الفريق الحائز الترتيب الثاني في الدوري السداسي.

والتجمع الثاني في ملعب الفريق المتحصل على الترتيب الأول في الدوري السداسي، والفريق الأكثر نقاطًا في تجمع الدوري الرباعي سيتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة.