شباب الجبل يلتقي الهلال والأهلي طرابلس يواجه المحلة في الدوري الليبي الممتاز

جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباراتين في الدوري الليبي لكرة القدم بملعب البيضاء، حيث يلتقي شباب الجبل مع الهلال، والفريقان في رصيدهما 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

وعلى ملعب الخمس يستقبل لقاء الأهلي طرابلس والمحلة، حيث إن الأهلي طرابلس في الترتيب الثامن برصيد 4 نقاط، والمحلة في الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

ويتجدد غدًا الثلاثاء الموعد مع ثلاث مباريات، حيث يستضيف السويحلي فريق رفيق بملعب مصراتة، وأبوسليم يتبارى مع الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية، وعلى ملعب شحات الصداقة يستضيف الأنوار.

أما الأربعاء فيستضيف الأخضر فريق خليج سرت بملعب البيضاء، بينما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي النصر والتعاون، ونجوم أجدابيا والأهلي بنغازي.