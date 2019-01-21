سلة النصر تفوز على التحدي بفارق 100 نقطة والهلال ينسحب أمام المروج

سلة النصر تفوز على التحدي بفارق كبير (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الاحد فريق السلة بنادي النصر فوزا عريضا فى الدوري الليبي على التحدي بفارق كبير وصل الى 100 نقطه 139/ 39 ليواصل النصر انفراده بصدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة وصار التحدي بـ9 نقاط.

وبقاعة المرج حضر المروج وتغيب الهلال وحسب لوائح الاتحاد العام فان النتيجه تحتسب للمروج 20/ 0 مع عدم منح نقطه الفريق المتغيب الهلال.

وبهذا الفوز حافظ المروج على موقعه كثانى المجموعه الثانيه برصيد 16 نقطة.

وتبقى فى الجوله الرابعه مباراة واحده تقام غد الثلاثاء بالمجمع الرياضي بنغازي وتجمع الأهلى بنغازي مع خالد بن الوليد.

سلة النصر تفوز على التحدي بفارق كبير (أرشيفية : الإنترنت)