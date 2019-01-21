بالصور: رئيس المسابقات يلتقي أندية الدرجة الأولى ببنغازي

السويطي خلال اجتماعه بأندية بنغازي (تصوير- صلاح نجم)

التقى مساء الأحد بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي عبدالهادي السويطي رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بالأندية المشاركة في مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، الذي ينتظر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وتم خلال اللقاء الذي دار بحضور يونس الكزة عضو المكتب التنفيذي وإبراهيم الشلماني رئيس الاتحاد الفرعي ببنغازي مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات التي تتعلق بانطلاق المسابقة، واستمع رئيس لجنة المسابقات إلى عدد من المقترحات والآراء المتعلقة بآلية وكيفية تنظيم المسابقة والملاعب التي ستقام عليها.

وسيواصل رئيس لجنة تنظيم المسابقات عقد سلسلة اجتماعاته ولقاءاته، حيث سيعقد اليوم الإثنين اجتماعًا بحضور باقي أندية دوري الدرجة الأولى بمدن المنطقة الشرقية.

السويطي خلال اجتماعه بأندية بنغازي (تصوير- صلاح نجم)

السويطي خلال اجتماعه بأندية بنغازي (تصوير- صلاح نجم)