الاتحاد «سوبر» اليد الليبية على حساب الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 06:56 مساء
نسخة من مجسم كأس السوبر الليبية لكرة اليد (أرشيفية: اتحاد اليد)

تُـوِّج فريق الاتحاد بلقب كأس سوبر كرة اليد الليبية، على حساب فريق الأهلي بنغازي، بعد فوز كبير قوامه «23-15»، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالقاعة الكبرى بطرابلس بحضور الجماهير .

وتسيَّد فريق الاتحاد «بطل الدوري والكأس» معظم أوقات المباراة، وأنهى الشوط الأول بنتيجة «10-8» لصالحه، وفي الشوط الثاني ذهب أداء الاتحاد إلى حسم اللقاء بالتفوق المستمر، حتى انتهى اللقاء وتوِّج بلقب السوبر بنتيجة «23-15».

يشار إلى أن المباراة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي لحظة تسجيل الاتحاد هدفه الـ15 مقابل 9، إلا أن الجماهير الحاضرة أشعلت تليفوناتها الجوالة والشماريخ لتضيء الملعب.

 

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