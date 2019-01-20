بالوحدة.. الاتحاد يعزز صدارته في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 يناير 2019, 06:19 مساء
من تدريب سابق لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم (أرشيفية: صفحة الاتحاد)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس
عزز فريق الاتحاد صدارته للمجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم على فريق الوحدة بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم بملعب الخمس ضمن منافسات الأسبوع الخامس.
تقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدف أحرزه ربيع شادي في الدقيقة 37، جاء وسط أداء ضعيف من كلا الفريقين.
وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب عبد العاطي العباسي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 54، ورغم محاولات الوحدة الذي تحصل على فرصتين تصدت لهما العارضة والحارس مراد الوحشي، إلا أن الاتحاد تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة، ورفع رصيده إلى النقطة 12 من خمس مباريات، بينما توقف الوحدة عند الرصيد 7 نقاط في الترتيب الخامس.
 

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