ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية

مباراة الذهاب بين منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

حددت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة القدم السبت 23 من شهر مارس القادم موعدًا لمباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجنوب أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا بمصر 2019.

وأكد مدير المنتخب، سالم صولة، أن الجهاز الفني اختار ملعب الطيب المهيري بصفاقس مكانًا لهذه المباراة المهمة.

وأضاف صولة أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرًا استعداديًا منتصف شهر فبراير المقبل استعدادًا لمباراة جنوب أفريقيا، وأن هناك مساعي لإجراء مباراة أو اثنتين ودية خلال هذه الفترة، وأن هناك العديد من الأسماء سوف يعلن عنها خلال الأيام القادمة بعد عودة المدرب الوطني فوزي العيساوي من الاستحقاقات الأفريقية مع نادي النصر.

وقال صولة في تصريحات صفحية إن المنتخب الأولمبي لكرة القدم سيتجمع خلال 24 يناير الجاري في طرابلس استعدادًا لمباراته أمام نيجيريا ضمن تصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لألمبياد طوكيو 2020.