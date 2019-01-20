20 لاعبًا في منتخب الآمال لكرة اليد استعدوا للمشاركة المتوسطية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 يناير 2019, 03:33 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

اختارت لجنة المنتخبات بالاتحاد الليبي لكرة اليد 20 لاعبًا لمنتخب الآمال لكرة اليد لفئة الآمال مواليد 2002-2003 الذين بدؤوا معسكر تجمع وإعدادًا داخليًا بقاعة نادي الاتحاد المصراتي بمدينة مصراتة في تجمعهم الأول.

جاء ذلك بعد الاختيار النهائي لمدة أربعة أيام متواصلة تحت إشراف المدرب العام أسامة عمران والمساعد حاجي المالطي، وكلف بمهمة الإداري السيد عمر الرمالي وطبيب المنتخب قيس قصيبات، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط السادسة عشرة لكرة اليد التي ستقام بمدينة بورسعيد المصرية في الفترة من 17 إلى 24 فبراير المقبل.

يلى ذلك تجمع ثان لمدة ثلاثة أيام بالعاصمة طرابلس بداية من 7 فبراير القادم، ثم يتوجهون لتونس للمشاركة في بطولة المنطقة الأفريقية الأولى التي تنطلق يوم 11 فبراير القادم، والتي تسبق البطولة المتوسطية.

وتتكون قائمة منتخب الآمال من عشرين لاعبًا هم: أبوبكر عبدالحميد وإبراهيم شوقي ومحمد فتحي وعبدالمالك الدنباوي وخليفة إبراهيم وأمين غريبة وحمد فرج ووائل رويحة وإبراهيم عدنان وأنس الشريف وعبدالله أحمد وعلي بلعم والمعتصم بالله كرشمان ويوسف غرور وإبراهيم المجبري ومحمد الشويهدي ومحمد إبراهيم وطارق الغرياني وعبدالرؤوف العباسي وأحمد التواتي.

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