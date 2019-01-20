السويطي: زيارة واحدة تحسم مصير ملعب طرابلس الدولي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 20 يناير 2019, 03:29 مساء
ملعب طرابلس الدولي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات، الهادي السويطي، في تصريحات إلى قناة «ليبيا الرياضية» أن الدوري الليبي في الدرجة الأولى ينطلق في الخامس من شهر فبراير المقبل، وقرعة الدوري ستجرى قبل يومين من موعد الانطلاق.

وأضاف ستعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم غدًا الإثنين اجتماعًا مع أندية الدرجة الأولى للمنطقة الشرقية.

وحول ملعب طرابلس الدولي قال السويطي «لجنة مكلفة من الاتحاد الليبي ستزور ملعب طرابلس قبل تحديد جدول الأسبوع السادس، وفي حالة انتهاء الصيانة سيدخل هذا الملعب ضمن ملاعب الأسبوع السادس».

وأضاف «مرحلة الإياب من الدوري الممتاز ستنطلق بعد مباراة جنوب أفريقيا في مارس المقبل».

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