31 فريقًا في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

حددت لجنة المسابقات الخامس من شهر فبراير المقبل موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمشاركة 31 فريقًا من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية في الموسم الرياضي 2019.

وعلمت «بوابة الوسط» أن قرعة دوري الدرجة الأولى ستقام قبل ثلاثة أيام من موعد الانطلاق، وأن لجنة المسابقات اجتمعت مع فرق المنطقة الغربية وستجتمع اليوم الأحد مع فرق المنطقة الجنوبية، وستجتمع غدًا الإثنين مع فرق المجموعة الشرقية.

وقد ضمت مجموعة المنطقة الغربية 15 فريقًا أبي الأشهر والترسانة والتصدي والزهراء واليرموك والنصر زليتن والمجد والملعب الليبي والأمل ترهونة واتحاد الشرطة والجمارك ووفاق صبراتة والجزيرة والمستقبل وأساريا.

أما المجموعة الجنوبية فقد ضمت 6 فرق الشرارة والقرضابية والهلال والنهضة والأمل والمهدية.

وضمت فرق المجموعة الشرقية 14 فريقًا، نجوم بنغازي ووفاق أجدابيا وشمال بنغازي والمروج وبنغازي الجديدة والوحدة العربية والنجمة والطيران.

وأندية الاتحاد الفرعي طبرق والجبل الأخضر شملت الصقور والقيروان والأندلس ونسور مرتوبة والأفريقي والمختار.