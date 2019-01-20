كأس سوبر اليد بين الاتحاد والأهلي بنغازي.. بعد قليل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 يناير 2019, 03:24 مساء
القاعة الكبرى بطرابلس تستقبل كأس السوبر الممتازة في كرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

تحتضن القاعة الكبرى بطرابلس بداية من الرابعة من مساء اليوم الأحد مباراة كأس السوبر الممتازة في كرة اليد، والتي تجمع الاتحاد المتوج ببطولة الدوري والكأس والأهلي بنغازي وصيف الكأس.
 
وعلمت «بوابة الوسط» من مصادرها أن اتحاد اليد سيكرم بين شوطي المباراة عددًا من الشخصيات الرياضية، من بينهم رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري، ورئيس الأولمبية الليبية دكتور جمال الزروق، وعدد من رؤساء كرة اليد السابقين، ومن بينهم دكتور محمد طروم وعبدالسلام سعيد ودكتور عبدالكافي عبدالعزيز وأحمد اليزيدي وعمر سكتة واسم الراحل خيري العلاقي وبلقاسم النمر.

الدوري الليبي لكرة اليد سينطلق بداية من الجمعة القادم، ومن ثلاث مجموعات، ومن مرحلتين (ذهاب وإياب) ويتأهل الأول والثاني مباشرة للمرحلة الثانية، ويقام نصف دوري بين أصحاب الترتيب الثالث ليضاف فريقان للمرحلة الثانية، والتي ستكون من مجموعتين.

القاعة الكبرى بطرابلس تستقبل كأس السوبر الممتازة في كرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)
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