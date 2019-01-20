طائرة الأهلي بنغازي تواجه الريان القطري والسويحلي مع الغاز العراقي

جانب من مراسم القرعة (المركز الإعلامي)

جرت أمس السبت بمقر الاتحاد العربي بالبحرين قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ37، والتي تستضيفها تونس في الفترة من 12 إلى 24 فبراير القادم وبمشاركة 21 فريقًا وزعت على أربع مجموعات.

المجموعه الأولى: الأهلي بنغازي والريان القطري وخبيل اليمني والصفاقسي التونس وسنجل الفلسطيني.

المجموعة الثانية: الهلال السعودي ووادي موسى الأردني والشرطة القطري والسلام العُماني والمكناسي المغربي.

المجموعة الثالثة: الشعلة اليمني وصحار العُماني وسبيد بول اللبناني والكويت الكويتي والترجي التونسي.

المجموعة الرابعة: السويحلي الليبي والاتحاد السعودي والأهلي البحريني وغاز الجنوب العراقي والمجمع البترولي الجزائري وشباب جباليا الفلسطيني.



وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري (ذهاب فقط) ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثماني.

ممثلا الكرة الطائرة الليبية الأهلي بنغازي والسويحلي سيلتقيان في جولة افتتاح البطولة الريان القطري وغاز الجنوب العراقي.

جانب من مراسم القرعة (المركز الإعلامي)

فريقا السويحلي والأهلي بنغازي في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)