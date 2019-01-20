مباريات مثيرة تنتظر الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 20 يناير 2019, 02:55 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع مباراتين في الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعه الأولى بمباراتين.

فعلى ملعب الزاوية يستضيف الأولمبي نظيره الخمس، ووضعية الفريقين مختلفة تمامًا، الخمس سادس المجموعة بست نقاط والأولمبي يقبع في آخر الترتيب بنقطة واحدة.

ويلتقي الاتحاد مع الوحدة بملعب الخمس حيث لاحت الصدارة للاتحاد بتسع نقاط والوحدة خامس الترتيب بسبع نقاط.

وغدًا الإثنين يلتقي الأهلي طرابلس مع المحلة بملعب الخمس، وشباب الجبل يواجه الهلال بملعب البيضاء.

والثلاثاء يستضيف السويحلي فريق رفيق بملعب مصراتة، وأبوسليم يتبارى مع الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية، وعلى ملعب شحات يستضيف الصداقة نظيره الأنوار، أما الأربعاء يستضيف الأخضر فريق خليج سرت بملعب البيضاء.
 
لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراتي النصر والتعاون ونجوم أجدابيا والأهلي بنغازي لارتباط ناديي النصر والأهلي بنغازي بالمشاركة الأفريقية.

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