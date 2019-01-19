التعادل السلبي يحسم لقاء المدينة والشط

انتهت المباراة، التي أُقيمت مساء اليوم، وجمعت المدينة والشط ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم بملعب مدينة مصراتة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.

الشوط الأول لم يكن بالصورة المطلوبة ولم تكن هناك أي فرص تذكر طيلة هذا الشوط من الفريقين.

واستمر التعادل السلبي رغم تحرك فريقي المدينة والشط والبادرة بالهجوم من كلا الفريقين، ولكن المدينة كان أكثر هجومًا، في المقابل اعتمد فريق الشط على الهجمات المرتدة ولكن لقلة خبرة لاعبيه أضاع عدة فرص خلال هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق المدينة رصيده ووصل إلى النقطة التاسعة، بينما أضاف الشط نقطة في رصيده وأصبح بأربع نقاط من خمس مباريات.