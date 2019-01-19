التعادل السلبي يحسم لقاء المدينة والشط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 19 يناير 2019, 10:09 مساء

انتهت المباراة، التي أُقيمت مساء اليوم، وجمعت المدينة والشط ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم بملعب مدينة مصراتة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري.

الشوط الأول لم يكن بالصورة المطلوبة ولم تكن هناك أي فرص تذكر طيلة هذا الشوط من الفريقين.

واستمر التعادل السلبي رغم تحرك فريقي المدينة والشط والبادرة بالهجوم من كلا الفريقين، ولكن المدينة كان أكثر هجومًا، في المقابل اعتمد فريق الشط على الهجمات المرتدة ولكن لقلة خبرة لاعبيه أضاع عدة فرص خلال هذا الشوط.

بهذه النتيجة رفع فريق المدينة رصيده ووصل إلى النقطة التاسعة، بينما أضاف الشط نقطة في رصيده وأصبح بأربع نقاط من خمس مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: التحديات الأمنية لا تزال تهدد منشآت النفط الرئيسية في ليبيا
ليبيا
رسوم بيع النقد في 3 أشهر تعادل 39% من عائدات النفط سنويا
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة الاشتباكات إلى طرابلس تنسف تصريحات سلامة في الجنوب
ليبيا
يبدأ تطبيقها الأحد.. الخطوط الليبية تعلن أسعار تذاكر السفر الجديدة
ليبيا
كتلة «نواب برقة» ترحب بتصريحات السراج وتطالب بوقف القتال في طرابلس
ليبيا
الفريق علي كنه: يدنا ممدودة للقوات المسلحة الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل «تيلورايد» الجديدة من «كيا»