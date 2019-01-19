فريق النصر ينهي مشواره الأفريقي ويودع «الكونفدرالية»

ودع فريق النصر منافسات كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» بعد خسارته اليوم أمام فريق «ساليتاس» بطل بوركينا فاسو بنتيجة (3-1) في المباراة التي أُقيمت بملعب «4 أغسطس» بالعاصمة البوركينية، واغادوغو.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق فريق ساليتاس البوركيني على فريق النصر بنتيجة هدفين دون مقابل، حيث دخل المدرب الوطني فوزي العيساوي المباراة بخمسة لاعبين في الدفاع، واستقبل هدفين في هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، وقبل الدقيقة 50، أضاف فريق ساليتاس البوركيني الهدف الثالث، بينما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق اللاعب إيمانويل في آخر 10 دقائق من المباراة.

يذكر أن مبارة الذهاب انتهت بفوز النصر بهدف لصفر سجله الهداف معتز المهدي في ملعب المقالون العرب التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبهذه النتيجة ينهي فريق النصر مشواره الأفريقي ويودع بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» من الدور 32.