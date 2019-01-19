المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 19 يناير 2019, 05:05 مساء
المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس طارق ثابت (المركز الإعلامي)

وصل الخميس المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي أهلي طرابلس طارق ثابت وذلك لتولي مهمة تدريب «الزعيم».

وقد أدلي المدرب التونسي بتصريح قدم خلاله الشكر لإدارة النادي التي وضعت الثقة فيه مؤكدًا أن الفريق يمر حاليًا بأزمة نتائج قائلًا «نحاول الخروج من الأزمة في أقرب وقت ممكن»، وفقًا لما نشره المركز الإعلامي.

وأضاف «الإدارة موجوده وكذلك اللاعبون والجمهور الرياضي، وسنعمل توليفة جيدة ونرجع بالفريق إلى منصات التتويج».

واختتم «سيكون هناك تعاون مع المدرب الوطني أبوبكر الحرك لتشكيل فريق عمل واحد عبر التعاون مع بعضنا البعض من أجل العودة بالفريق إلى مكانه الطبيعي».

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