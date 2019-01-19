أربيش يرد في أول ظهور له مع السويحلي بديربي مصراتة

جانب من مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري (المركز الإعلامي للسويحلي)

حسم فريق السويحلي ديربي مدينة مصراتة لصالحه بعد فوزه، مساء أمس الجمعة، على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب مدينة مصراتة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول كان اللعب فيه مفتوحًا من كلا الفريقين، وكان هناك تنقل للكرات في منطقة الوسط، وكان الشوط فوق المتوسط واستطاع خلاله المحترف الغيني فودي كيري تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق السويحلي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول دون أن يقدم الاتحاد المصراتي رد فعل خلال دقائق الشوط.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بهذه النتيجة رغم التغييرات التي أجراها المدير الفني للاتحاد المصراتي، جلال الدامجة، بإشراك مهاجمين، وبالضغط على خط الدفاع الذي فرضه فريق السويحلي بعد هدف الفوز.

بهذه النتيجة رفع فريق السويحلي رصيده من النقاط إلى النقطة التاسعة في سلم الترتيب الأول مكرر، وهذه هي أول مباراة وأول فوز للمدرب عبد الحفيظ أربيش مع السويحلي بعد أن تعرض لانتقادات حادة عقب رحيله عن نادي الصقور.

أما فريق الاتحاد المصراتي فبقي بنفس رصيده السابق، أربع نقاط من أربع مباريات.