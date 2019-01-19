24 إنـذارًا في الأسبوع الثالث من الدوري الليبي مع حرمان مدرب خليج سرت

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم نتائج مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

كما تم اعتماد بطاقات الإنذار الواردة من حكام ومراقبي الأسبوع الثالث وعددها 24 بطاقة إنذار.

ومن بين العقوبات حرمان مدرب خليج سرت محمد اسماعيل من مرافقة فريقه لمباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 300 دينار وفقًا للمادة 38 فقرة 4 من لائحة الجزاءات.

ومعاقبة مشرف معدات فريق المدينة عمر عبد القادر بالحرمان من مرافقة الفريق لثلاث مباريات وغرامة مالية 1000 دينار وفقًا للمادة 41 من لائحة الجزاءات.