انطلاق دورة المدربين للكاراتيه في بنغازي

جانب من دورة المدربين للكاراتيه في بنغازي (المركز الإعلامي)

انطلقت بمدينه بنغازي الخميس دورة المدربين والممتحنين التي ينظمها الاتحاد الليبي للكاراتيه حيث كانت أول محاضرة في الدورة عن منهج امتحان الأحزمة لعبد الله الكيلاني والمحاضرة الثانية عن علم التدريب الرياضي للدكتور عبدالعزيز امديقش إلى جانب محاضرة عن منهج امتحان الأحزمة لعبدالله الكيلاني ومخاطر أسس كاراتيه الكومتي لأشرف القطعاني.

وستكون محاضرة اليوم السبت عن الإسعافات الأولية لسلامة المشيطي وتعديلات القانون لفوزي مسعود كما سيكون هناك تطبيق للمدربين والممتحنين لعبدالله الكيلاني إلى جانب الامتحان التحريري والعملي للمدربين والممتحنين.

وسيكون الختام الجمعة المقبلة بتوزيع الشهادات على المدربين والممتحنين الذي بلغ عددهم 32 متدربًا.

جانب من دورة المدربين للكاراتيه في بنغازي (المركز الإعلامي)

جانب من دورة المدربين للكاراتيه في بنغازي (المركز الإعلامي)