الاتحاد الليبي للسباحة والغوص ينظم دورة للمعلمين



تنطلق بنادي ذات الصواري بطرابلس الإثنين القادم دورة معلمي السباحة الأولى والتي يشرف عليها الاتحاد الليبي للعبة ويحاضر فيها الخبيران الإيطاليان مارك مينشيلي وفالتر بولناني.

وبحسب صفحة الاتحاد الليبي للسباحة والغوص فإن الدورة التي يشارك فيها أكثر من 30 متدربًا تأتي سعيًا من الاتحاد الليبي لنشر اللعبة والرقي بالسباحة الليبية إلى مصاف الدول المتقدمة.

الدورة تأتي أيضًا في ظل الاتفاقية بين الاتحادين الليبي والإيطالي والتي تشمل عددًا من البرامج المستقبلية من بينها دورات الحكام والمدربين وتوفير معدات السباحة وإقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الليبية في إيطاليا.