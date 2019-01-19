ختام ناجح للمرحلة الثانية لشطرنج بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 يناير 2019, 02:30 مساء
منافسات في الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

اختُتمت الجمعة المرحلة الثانية لبطولة بنغازي للشطرنج التي جرت بكلية التمريض بالكويفية تحت إشراف اتحاد الشطرنج ببنغازي وبمشاركة 19 لاعبًا.

وبعد منافسات تواصلت لسبع جولات جاء في المركز الأول علي أبوحجر 5.5 نقاط وثانيًا فرج الربيعي بـ5 نقاط وبكسر التعادل عبد الله اللبار 5 نقاط ورابعًا مهاب صالح 4.5 وخامسًا أحمد البرغثي 4.5.

وفي الخماسي تأهل للمرحلة الثالثة والنهائية في بطولة بنغازي والتي ستنطلق السبت بمشاركة اللاعبين أصحاب التصنيف 1900.

وفي نهاية المرحلة الثالثة سيتم اختيار منتخبي بنغازي للمشاركة بهما في بطولة المدن الليبية التي ستنطلق بداية فبراير المقبل.

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