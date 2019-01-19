خريطة الدوري تبدأ بمواجهة التحدي مع دارنس والمدينة مع الشط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 يناير 2019, 12:24 مساء
جانب من منافسات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتين فعلى ملعب البيضاء يلتقي التحدي مع دارنس وبملعب مصراتة يواجه المدينة نظيره الشط.
 
وقبل المباراتين المدينة ثاني ترتيب المجموعة الأولى  بثماني نقاط والشط بثلاث نقاط ودارنس تاسع ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط والتحدي في الترتيب ما قبل الأخير بنقطة واحدة.
 
وتقام غدًا الأحد ضمن الأسبوع الخامس مباراتان حيث يلتقي الوحدة مع الاتحاد والأولمبي يواجه الخمس بينما يتجدد الموعد الإثنين بمباراتين أيضًا الهلال يلتقي شباب الجبل والأهلي طرابلس يواجه المحلة.

وتقام الثلاثاء ثلاث مباريات ويلتقي الصداقة مع الأنوار والسويحلي يلتقي رفيق وأبوسليم يواجه الاتحاد المصراتي أما الأربعاء فيواجه الأخضر نظيره خليج سرت.

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