لجنة العمل التطوعي تخطط لغرس 5000 شجرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 19 يناير 2019, 12:20 مساء
جانب من أعمال التشجير (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي التى أعيد تشكيلها مؤخرًا اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الشباب والرياضه دكتور بشير القنطري ورئيس لجنة العمل التطوعي علي السموعي ونائبه عبد الحميد عكير وأعضاء اللجنة.

وتعهد رئيس الهيئة بالتواصل مع كافة المنظمات التطوعية العربية والدولية المشاركة وتم الاتفاق على القيام بحملة تشجير في فبراير المقبل تستهدف غرس 5000 شجرة داخل المؤسسات التعليمية.

يأتي هذا بهدف غرس ثقافة العمل التطوعي فى النشء الجديد وأيضًا القيام بحملة تطوعية فى مجال حماية البيئة تستهدف الحدائق والمتنزهات الترفيهية.

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