واغادوغو تنتظر «النصر» والجزائر أمل الأهلي

جانب من منافسات الأندية الليبية في أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

ساعات وتكون جماهير الكرة الليبية عامة، والنصر والأهلي بنغازي خاصة، على موعد مع موقعة الإياب لفريقيهما في دور الــ 32 مكرر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فريقا النصر والأهلي بنغازي، كلاهما فاز في لقاء الذهاب على ضيفه، فالأول فاز يوم الأحد الماضي على ساليتاس بطل بوركينا فاسو بملعب «المقاولون العرب» بالقاهرة، بهدف وحيد سجله المهاجم معتز المهدي، والأهلي بنغازي فاز أيضًا بهدف دون رد على النصر حسين داي الجزائري، بملعب الشاذلي زويتن التونسي، سجله اللاعب الشامخ العبيدي.

وللوقوف على السيناريوهات المحتملة في مباراتي الإياب، للنصر على ملعب «دي 4 أوت» بالعاصمة البوركينية، واغادوغو، والأهلي بنغازي بملعب «5 يوليو» بالجزائر، نتوقف عند معطيات الأداء الذي أدى للفوز بهدف وحيد لكليهما.

موقف النصر

استحق فوز فريق النصر على ساليتاس أن يوصف بـ«الصعب»، قياسًا بأحداث المباراة، وتوقيت إحراز هدف المباراة والفوز.

فريق النصر احتاج إلى 64 دقيقة كي يحرز هدفه في ساليتاس، وقبل هذا التوقيت لم يشهد شوط المباراة الأول فرصًا حقيقية ناتجة عن ضغط هجومي منظم عن طريق النصر، وفي المقابل شهدت الدقيقة 34 أهم فرص الشوط الأول لفريق ساليتاس، لكن رأس مهاجم الفريق حول الكرة العرضية وفرصة التهديف إلى جوار القائم الأيمن للحارس عبدالرحمن الرعيض.

الدخول المبكر

المعنى الحقيقي لتوقيت أول فرصة تهديفية للنصر «الدقيقة 54»، هو تأخر الفريق بأكمله في الدخول في الحالة التنافسية والرغبة الهجومية في اللقاء، عندما كاد أحمد سعد، أن يفتتح التسجيل بعد ركنية نفذها صدام الورفلي، وسددها أحمد سعد وأنقذها حارس ساليتاس، وفي المقابل، دخل فريق ساليتاس أجواء المباراة التكتيكية مبكرًا وفرض على النصر أسلوب الكفاح غير المنظم في وسط الملعب، دون التمكن من تنظيم هجماته، قبل أن تعلن الدقيقة 64 هدف الفوز والوحيد للنصر بمهارة معتز المهدي، الذي تعامل بحرفية مع عرضية فراس شليق ليسكنها شباك بطل بوركينا فاسو.

الخمسات الأربع

ضمن أعراف إدارة مباريات كرة القدم، يوجد توجيه عام للاعبي الفريق، مفاده بضرورة التركيز في أربعة «خمسات» الخمس دقائق الأولى والخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول والخمس دقائق التي تعقب إحراز الهدف، وكذلك الخمس دقائق الأخيرة من المباراة، حيث تثبت الدراسات النفسية للسلوك الرياضي، أن هذه التوقيتات يكون فيها المنافس في أعلى درجات تركيزه، وقد يستدعي فيها القوة الكامنة بداخله لمباغتة منافسه.

والحقيقة أن فريق النصر بعد أن تقدم بهدف المهدي، شهد توترًا على مستوى لاعبي خط الدفاع، وكاد الفريق البوركيني، يعدل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بعدما استفاد مهاجمه من ارتباك المدافعين، لكن كرته أنقذها الحارس الرعيض في المرة الأولى، ثم أبعدها صدام الورفلي إلى ركنية، أسدل بعدها الستار على لقاء الذهاب.

متطلبات واغادوغو

على ضوء ما سبق، يتوجب على فريق النصر كي يتأهل إلى دور الـ16 من الكونفيدرالية من العاصمة البوركينية، واغادوغو، الدخول مبكرًا في أجواء المباراة من خلال تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة في ملعب ساليتاس، ليحرم فريق الأرض والجمهور من تنفيذ هجمات وضغط مبكر يكتسب به الثقة وحماس جماهيره، من ناحية، ويربك الفريق المنافس، من جهة أخرى.

على الجهاز الفني للنصر، أن يقسم المباراة بسيناريوهات مختلفة، يعرف من خلالها متى يضعف إيقاع اللعب، ومتى يرفع وتيرته من أجل إحراز هدف.

من الأدوار المهمة التي وجب على الجهاز الفني للنصر أن يلعبها أثناء المباراة، هي عملية الشحن والتحفيز قبل «الخمسات الأربع».

- الاستفادة من تأثر فريق ساليتاس عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره، بدليل أن فريق المصري البورسعيدي تعادل معه على أرضه وكاد يفوز عليه، في حين ساليتاس كان فاز في الذهاب بمصر 2 - صفر، ما يعني أن حداثة ارتقاء الفريق إلى الدوري الممتاز البوركيني «2016 - 2017» جعلت خبراته ضعيفة للعب مباريات تحت الضغط التنافسي والجماهيري.

تصحيح العيساوي

لم يخف المدير الفني لنادي النصر، فوزي العيساوي، أن فريقه ارتكب عددًا من الأخطاء في لقاء الذهاب بـ«المقاولون العرب»، ووعد بتصحيحها في لقاء العودة ببوركينا فاسو.

وأشار العيساوي، إلى أنه توقع أسلوب اللعب الدفاعي للفريق البوركيني، كما أنه يتوقع الأداء الذي سيتبعه على ملعبه، خاصة بعد أن شاهد مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على تصحيح الأخطاء وتقديم مباراة طيبة في العودة من أجل قطع بطاقة الترشح لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

موقف الأهلي بنغازي

لم يكن موقف الممثل الثاني للكرة الليبية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فريق الأهلي بنغازي، بأفضل حال من زميله النصر، فقد احتاج أبناء الأهلي إلى ثلاث دقائق إضافية للوقت الأصلي من المباراة، ليحرز هدفه الوحيد والفوز على نصر حسين داي الجزائري، عن طريق اللاعب الشامخ العبيدي، في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

أحداث لقاء الذهاب على ملعب الشاذلي زويتن بتونس، تتلخص في شبه سيطرة ميدانية مع اجتهاد هجومي «دون أنياب» من قبل الأهلي، في المقابل تنظيم دفاعي من بطل الجزائر أغلق به مناطقه الدفاعية كنموذج للفلسفة الكروية الجزائرية.

المطلوب في الجزائر

معطيات لقاء الذهاب، تفرض بعض السيناريوهات المحتملة لمباراة الإياب، سيكون عنوانها «كرة هوائية» عندما يفرض نصر حسين داي إيقاعًا سريعًا وملتهبًا للمباراة، عبر محاصرة الأهلي في وسط ملعبه من خلال رد الكرات العالية والضغط الأرضي والهوائي، من أجل إحراز الأهداف من الكرات العرضية والرأسية، وفقًا لنهج الكرة الجزائرية.

لذلك، على الجهاز الفني للأهلي بنغازي بقيادة المصري محمد عودة، أن يعمل وفق نهج يفرض على المنافس عدم التمكن في فرض نهجه السريع، وذلك من خلال عدم الاستجابة للضغط الجزائري بالمبالغة في التراجع للمناطق الدفاعية، وتعويض ذلك بسرعة الانتشار من خلال هجمات مرتدة تربك الاندفاع الجزائري وتجبر اللاعبين على التراجع، ما سيساهم في رفع الضغط عن مدافعي الأهلي، وإمكانية إحراز هدف يعقد الأمور على النصر، ويفتح الطريق للأهلي إلى التأهل لدور الـ16 من الكونفدرالية الأفريقية من الجزائر.

رؤية عودة

كشفت التدريبات التي خاضها فريق الأهلي بنغازي، خلال الأيام الماضية بتونس، توقع المدير الفني للفريق محمد عودة سيناريو الإيقاع السريع لمباراة الإياب أمام النصر حسين داي.

محمد عودة ركز في معسكر الفريق بتونس على رفع المعدل البدني والتركيز على «التحمل» من أجل أن يتمكن الفريق من التعامل مع الإيقاع السريع دون الإصابة بالإجهاد البدني والذهني المبكر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي بنغازي ونصر حسين داي يوم السبت المقبل، الموافق 19 يناير الجاري على ملعب «5 يوليو» بولاية تلسمان الجزائرية.

ضربات موجعة

كشفت تقارير إعلامية أن نجم خط وسط الأهلي بنغازي، عبدالله العرفي، أصيب في منطقة الركبة خلال التدريبات، وأن فترة غياب اللاعب ستتراوح من 3 إلى 5 أسابيع، ما يعني أنه لن يشارك في لقاء النصر حسين داي.

على الجانب الآخر، تلقى فريق نصر حسين داي الجزائري ضربة موجعة قبل مواجهة فريق الأهلي بنغازي في لقاء الإياب بدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسيغيب عن الفريق الجزائري ظهيره الأيمن، وليد علاتي، في المواجهة المرتقبة بسبب تراكم الإنذارات، كما سيكون المدافع حسين لعريبي في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بالمباراة بسبب تعرضه للإصابة.