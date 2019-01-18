المروج يفوز على أهلي بنغازي والاتحاد يهزم اليرموك

حقق فريقا المروج والاتحاد الفوز فى آخر مباراتين بالأسبوع الخامس لدوري السلة ضمن المجموعة الأولى بالصالة الكبرى بطرابلس.

مباراة الاتحاد واليرموك تقدم الاتحاد في الأرباع الثلاثة الأولى وفى الربع الرابع كان التفوق لليرموك لتنتهي المباراة بتفوق الاتحاد (81 - 62).

وبقاعة المرج جمع اللقاء المروج وضيفه الأهلي ببنغازي تقدم المروج فى الربع الأول وفى الربع الثاني والثالث وفي الربع الرابع سجل أهلي بنغازي 36 نقطة مقابل 20 للمروج لتنتهي المباراة بفوز المروج بفارق 15 سلة (96 - 66).

يذكر أن دوري السلة يتكون من مجموعتين ومن ثلاث مراحل وتتأهل الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة للدور السداسي الذي سيقام بنظام التجمع.