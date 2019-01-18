عقيلة يؤكد دعم مجلس النواب لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح دعم المجلس تطوير البنية التحتية للملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية في مختلف المدن الليبية، عبر إصدار التشريعات اللازمة.

حيث اجتمع المستشار عقيلة مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الموقتة سالم بوزريدة وناقش جملة من الموضوعات والقضايا الهامة التى تتعلق بقطاع الشباب والرياضة.

وأكد المستشار عقيلة على ضرورة «احتواء الشباب في البرامج الهادفة والفاعلة التى تعود بالنفع على شريحة الشباب وتساهم في القضاء على اوقات الفراغ بما يعود بالمردود الايجابي للمجتمع ولهم».

يذكر أن أغلب الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية في مختلف المدن الليبية تعاني من الاهمال والحاجة الماسة إلى الصيانة والتطوير.