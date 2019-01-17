غدًا.. مصراتة على موعد مع «الديربي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 17 يناير 2019, 08:00 مساء
من مباراة سابقة بين السويحلي والاتحاد المصراتي (أرشيفية: الإنترنت)

تجرى مساء الغد الجمعة مباراة ديربي مدينة مصراتة التي تجمع فريقي السويحلي والاتحاد المصراتي على أرضية ملعب مدينة مصراتة، عند الساعة الثالثة والنصف ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

يدخل فريق السويحلي هذه المباراة بمدرب جديد، المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش الذي حل منذ أيام بديلاً للمدرب الوطني علي المرجيني.

فريق السويحلي رصيده من النقاط 6 نقاط من ثلاث مباريات بعد خسارته في آخر مباراة له أمام فريق الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

أما فريق الاتحاد المصراتي الذي يقوده المدرب الوطني جلال الدامجة فيدخل هذه المباراة ويتمنى تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في آخر مباراة له مع فريق أهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، رصيده أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارة.
 

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