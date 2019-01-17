تأجيل مباراة أهلي بنغازي وحسين داي

من مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في ذهاب الكونفدرالية (بوابة الوسط)

أجَّل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة فريق الأهلي بنغازي مع مضيفه نصر حسين داي الجزائري إلى يوم الأحد المقبل بدلًا عن السبت، بسبب الإضراب الذي قام به موظفو مطار تونس، مما منع فريق الأهلي بنغازي من السفر اليوم إلى الجزائر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بعد غدٍ السبت على ملعب «5 يوليو» بولاية تلسمان الجزائرية، بصفارة تحكيم من جيبوتي، يقوده حكم الساحة سليمان أحمد جمال، والمساعد الأول فرحان بوقوريه، والمساعد الثاني رشيد وايس.

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح أهلي بنغازي بنتيجة هدف دون مقابل.

