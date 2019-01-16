الدالي يثمن أجواء المحلة ويحذر المدربين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 16 يناير 2019, 09:51 مساء
المدرب حسين الدالي (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر حسين الدالي، مدرب فريق المحلة ، أحد فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، أجواء العمل بالفريق «مناسبة» على مدار الأسابيع الأربعة التي مضت من المسابقة.

وقال الدالي في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هناك تجاوب من الإدارة واهتمام بالرغم من عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين في القائمة التي تضم 21 لاعبًا فقط».

ودعا الدالي، المدربين الوطنيين إلى عدم التعاقد مع الأندية، إلا وفق عقود، وألا يرتبطوا في عملهم بالكلمة فقط، تجنبًا للمشاكل، مؤكدًا أن التعاقد مع اللاعبين بمبالغ كبيرة أضر بالكرة الليبية، حيث تم إشباع اللاعب ماديًّا دون أن يقدم مستوى فنيًا مقنعًا.

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