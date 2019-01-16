قرميدة يفند موقف «فيفا» من الجعفري والشلماني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 16 يناير 2019, 09:30 مساء
من اجتماع سابق للاتحاد الليبي برئاسة جمال الجعفري (صفحة الاتحاد)

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد قريميدة، أن الجمعية العمومية التي قامت بسحب ثقتها منذ شهر من رئيس الاتحاد جمال الجعفري، هي صاحبة القرار النهائي.

وقال قريميدة في تصريحات إلى «راديو الساعة»: «فيفا يتدخل في حالة وجود تدخل حكومي في شأن الاتحاد، كما أن 82 ناديًّا ترفض رئيس الاتحاد من أصل 120 ناديًا، ما يعني بداية المسار لإصلاح الكرة الليبية».

واستبعد قريميدة ما يتردد من دعوة «فيفا» لانتخابات اتحاد الكرة بعد أشهر، وقال: «الأقرب أن يكمل عبدالحكيم الشلماني ما تبقى من الفترة الانتخابية حتى فبراير 2021، في منصب الرئيس للاتحاد، وقد تنعقد الجمعية العمومية في إجتماع عادي مجددًا لتمنحه ثقتها في الاستمرار».

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