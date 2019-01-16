تحكيم بوتسواني للنصر وجيبوتي للأهلي بنغازي

من تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم (صفحة النصر)

قررت لجنة الحكام، بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إسناد مهام إدارة مباراة النصر وساليتاس البوركيني ضمن منافسات إياب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية، إلى طاقم تحكيم بوتسواني.

ويتكون الطاقم التحكيمي البوتسواني من حكم الساحة، تيريلو موستيواني، والمساعد الأول ميشاك ميديوبي، والمساعد الثاني موغوموتسي موراكايل.

وعلى الجانب الآخر، أسندت لجنة الحكام بـ«كاف» مهام إدارة مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في إياب دور الـ32 مكرر من «الكونفيدرالية» إلى طاقم تحكيم من جيبوتي، يقوده حكم الساحة سليمان أحمد جمال، والمساعد الأول فرحان بوقوريه، والمساعد الثاني رشيد وايس، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي بنغازي ونصر حسين داي يوم السبت المقبل على ملعب «5 يوليو» بولاية تلسمان الجزائرية، وفي نفس التوقيت تقام مباراة النصر وساليتاس بالعاصمة واغادوغو.

وكان الأهلي بنغازي حقق فوزًا صعبًا في مباراة الذهاب على نظيره حسين داي الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه اللاعب الشامخ العبيدي في الوقت بدل الضائع، فيما فاز النصر بهدف على ملعب «المقاولون العرب» بالقاهرة.