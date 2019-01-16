نجوم أجدابيا يحرم الأنوار من «فرحته» الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 16 يناير 2019, 06:12 مساء
فريق الكرة الأول بنجوم أجدابيا (أرشيفية: الإنترنت)

حرم فريق نجوم أجدابيا نظيره الأنوار من الاحتفال بأول أهدافه في الدوري الممتاز للموسم الجاري، عندما قلب النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب البيضاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الليبي لكرة القدم .

تقدم للأنوار في شوط المباراة الأول، اللاعب عبد الحكيم هارون في الدقيقة 45، فيما شهد شوط المباراة الثاني إهدار الأنوار لعدد من الفرص التهديفية، فعاقبه نجوم إجدابيا بهدفين أحرزهما ناصر العروسي من ركلة جزاء، في الدقيقة 67، وبعد سبع دقائق أضاف محمد أحمد هدف النجوم الثاني .

بهذه النتيجة رفع نجوم أجدابيا رصيده إلى النقطة السابعة في الترتيب الرابع مؤقتاً بينما بقي فريق الأنوار في الترتيب الأخير برصيد خالٍ من النقاط من أربع مباريات.
 

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