ترتيب فرق الدوري يكشف أسرار الجولة الرابعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 05:13 مساء
من إحدى مباريات الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن ترتيب فرق مسابقة الدوري الممتاز، بمجموعتيه «الأولى والثانية» بعد الجولة الرابعة.
وتضم المجموعة الأولى 12 فريقًا من مناطق الجبل الأخضر وبنغازي وسرت، وهي: «الأهلي بنغازي - التحدي - النصر – الهلال – الأخضر - الصداقة – شباب الجبل –الأنوار- خليج سرت - التعاون – نجوم إجدابيا – دارنس – الأنوار» .

فيما تضم المجموعة «الثانية»فرق: «الاتحاد - السويحلي - الأهلي طرابلس - أبوسليم - الأولمبي - المدينة - الاتحاد المصراتي - رفيق - الوحدة - الخمس - الشط - المحلة».

يشار إلى أنه يتبقى من الأسبوع الرابع، مباراتا الأنوار مع نجوم أجدابيا، والاتحاد المصراتي مع السويحلي «المجموعة الأولى»، بالإضافة إلى مباراتي خليج سرت مع النصر، والأخضر مع الأهلي بنغازي «المجموعة الثانية».
 

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