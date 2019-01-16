سوبر اليد الليبية الأحد المقبل بين الاتحاد والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 16 يناير 2019, 04:00 مساء
مباراة سابقة لفريق اليد بنادي الاتحاد (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد الليبي لكرة اليد الأحد المقبل موعدًا لمباراة السوبر بين فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي بقاعة طرابلس للألعاب الرياضية.

كما حددت لجنة المسابقات العامة الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري موعدًا لانطلاق بطولة الدوري.

وستقام منافسات الدوري بالمنطقة الأولى بنظام المجموعة الواحدة، وبمشاركة ستة فرق، وهي الاتحاد والأهلي طرابلس والجزيرة واتحاد الشرطة والمشعل والصباح، بعد أن اعتذر المدينة والإشعاع للعب في دوري المنطقة الأولى لكرة اليد.

وستكون مواجهات الأسبوع الأول بلقاء الاتحاد مع الأهلي طرابلس في افتتاح المسابقة، واتحاد الشرطة يلتقي الجزيرة، والصباح يلتقي المشعل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة اليد أجَّل انطلاق بداية الدوري بسبب مطالبة الأندية بتأجيل موعد الانطلاق، والذي كان مقررًا في الرابع من يناير الجاري إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

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