التونسي طارق ثابت مديرًا فنيًا للأهلي طرابلس

المدرب التونسي طارق ثابت (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدرب التونسي طارق ثابت ليقود فريق الأهلي في المرحلة القادمة، خلفًا للمدرب جمال أبو نوارة الذي فضل ترك الفريق بعد مباراة رفيق، والتي انتهت بالتعادل.

وعلمت «بوابة الوسط» الأربعاء أن المدرب الوطني والمحلل الرياضي أبوبكرالحرك سيكون مساعدًا لثابت في هذه المرحلة.

يشار إلى فريق الأهلي طرابلس يقبع حاليًا بأربع نقاط من أربع مباريات، حيث خسر أمام الخمس والاتحاد، وفاز على اتحاد المصراتي وتعادل مع رفيق بصرمان.

المدرب التونسي طارق ثابت يعرف كرة القدم الليبية، وقد درب العديد من الفرق من بينها المدينة والأخضر والنصر الذي تركه في ظروف غامضة.