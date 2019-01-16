التونسي طارق ثابت مديرًا فنيًا للأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 16 يناير 2019, 04:08 مساء
المدرب التونسي طارق ثابت (أرشيفية : الإنترنت)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدرب التونسي طارق ثابت ليقود فريق الأهلي في المرحلة القادمة، خلفًا للمدرب جمال أبو نوارة الذي فضل ترك الفريق بعد مباراة رفيق، والتي انتهت بالتعادل.

وعلمت «بوابة الوسط» الأربعاء أن المدرب الوطني والمحلل الرياضي أبوبكرالحرك سيكون مساعدًا لثابت في هذه المرحلة.

يشار إلى فريق الأهلي طرابلس يقبع حاليًا بأربع نقاط من أربع مباريات، حيث خسر أمام الخمس والاتحاد، وفاز على اتحاد المصراتي وتعادل مع رفيق بصرمان.

المدرب التونسي طارق ثابت يعرف كرة القدم الليبية، وقد درب العديد من الفرق من بينها المدينة والأخضر والنصر الذي تركه في ظروف غامضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فارس بويز: قرار ليبيا من قمة بيروت يضر آلاف اللبنانيين
ليبيا
تعرّف على مباريات وملاعب الأسبوع الخامس للدوري الليبي
رياضة محلية
كاركاتير خيري - فساد المصارف في ليبيا
كاريكاتير
العملية العسكرية في الجنوب.. الجيش يسعى لتحقيق 6 أهداف ويوجه 4 رسائل للمواطنين
ليبيا
سلامة: حان الوقت لنقول إن الدولة الواحدة من يجب أن تحمل البندقية لتدافع عن أمن ...
ليبيا
كاتب ومحلل لبناني: حرق العلم الليبي يثبت أن لبنان دولة ميلشيات
ليبيا
19.1 مليار دولار إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي في 2018.. منها 3.7 مليار مخصص...
ليبيا
في حكم نهائي من «تحكيم باريس»: ليبيا تتجنب سداد 425.7 مليون يورو في نزاع تجاري
ليبيا
مغردون لبنانيون يستنكرون إهانة العلم الليبي: «بلطجة من عناصر ميليشيا طائفية»
ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ليبيا بحاجة لخطة جديدة لحل الأزمة في حالة فشل خارطة الطريق ...
ليبيا
ماذا قال سلامة لأهل الجنوب الليبي في أول زيارة لمبعوث أممي؟
ليبيا
الثلوج تغطي غريان ودرجات الحرارة تنخفض على أغلب المناطق أثناء الليل
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كثرة التبول.. أسباب وعلاج