مدرب المحلة يرفض العقود المالية المرتفعة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 16 يناير 2019, 03:51 مساء
فريق الكرة الأول بنادي المحلة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)


أكد مدرب فريق المحلة أحد فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حسين الدالي أن أجواء العمل بالفريق مناسبة  جدًا بعد الأسبوع الرابع حيث أن هناك تجاوبًا من الإدارة واهتمامًا.

وقال الدالي فى تصريح لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «رغم  عدم وجود عدد كامل من اللاعبين فى القائمة التى تضم  فقط 21 لاعبًا، إلا أن هناك استقرارًا فنيًا واضحًا».

وأضاف «تعاقدت مع الفريق مع بداية انطلاق الدوري بعد تجربة قصيرة بفريق الخمس، لذا أدعو المدربين الوطنيين إلي عدم التعاقد مع الفرق، إلا وفق عقود وليس  بالكلمة فقط، مما يسبب مشاكل كثيرة».

واختتم الدالي حديثه قائلًا «عقود اللاعبين المالية بأرقام كبيرة أضرت بالكرة الليبية لتشبع اللاعب ماديًا دون تقديم مستوى فني مقنع وحقيقي».

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