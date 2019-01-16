سلة الأهلي طرابلس تلتقي الشباب والوحدة يواجه المدينة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:30 مساء
جانب من مشاركات سابقة لفريق السلة بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن مباريات الأسبوع الرابع لدوري السلة فى مرحلته الثانية على أن تكون الانطلاقة اليوم الأربعاء بالصالة الكبرى بطرابلس بمباراتين بالنسبة للمجموعة الأولى.

الأولى تجمع بين الأهلي طرابلس والشباب وتعقبها مواجهة بين الوحدة والمدينة بينما يقام غدًا الخميس بنفس الصالة لقاء بين الاتحاد واليرموك.
 
وفي المجموعة الثانية سيقام الأحد المقبل بمجمع بنغازي مباراتان الأولى تجمع الهلال والمروج ويعقبها لقاء النصر والتحدي والثلاثاء المقبل آخر مباريات الأسبوع وتجمع  الأهلي بنغازي وخالد بن الوليد.

أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة يتأهلون للدور السداسي على مستوى ليبيا.

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