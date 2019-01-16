قمه مرتقبة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في دوري اليد

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

أكد رئيس اتحاد كرة اليد بالمنطقة الأولى، أحمد حسونة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء أن بطولة القسم الممتاز لكرة اليد ستنطلق في 26 يناير الجاري ومن ثلاث مجموعات ومن مرحلتين.

وفي المنطقة الأولى سيكون التنافس بين فرق الاتحاد والأهلي طرابلس، والمشعل والشرطة، والصباح والجزيرة.

وفي انطلاقة الأسبوع الأول ستقام ثلاث مباريات، الاتحاد يواجه الأهلي طرابلس والمشعل يلتقي الصباح والجزيرة يواجه الشرطة.



صاحبا الترتيبين الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى المرحلة الثانية، ويقام نصف دوري بين الفرق المتحصلة على الترتيب الثالث يتأهل منهما فريقان للمرحلة الثانية.