بالصور: طالبات أبوسليم وسوق الجمعة يتفوقن فى سباقات العدو الريفي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:18 مساء
جانب من سباقات العدو الريفي (المركز الإعلامي)

نظمت الإدارة العامة للنشاط المدرسي الثلاثاء بميدان الفروسية بأبو ستة سباقات العدو الريفي للبنات (ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي) على مستوى بلديات طرابلس الكبرى بمشاركة 150 طالبة مثلن بلديات تاجوراء وسوق الجمعة وأبوسليم وطرابلس المركز وحي الأندلس وعين زارة.

توجت بالميدالية الذهبية في المرحلة الابتدائية الطالبة سعاد سليمان من طرابلس المركز ونالت الفضية روان محمد من أبوسليم والبرونزية للطالبة رنده ادريس من سوق الجمعة.

وعلى مستوى الفرق توجت أبوسليم بكأس البطولة وسوق الجمعة بالترتيب الثاني وحي الأندلس بكأس الترتيب الثالث.

وفي المرحلة الإعدادية توجت بذهبية السباق هدى أبوخطوة من عين زارة ونالت الفضية نور جمال من أبوسليم والبرونزية هادية المبروك من أبوسليم
وعلى مستوى الفرق توجت أبوسليم بكأس الترتيب الأول وسوق الجمعة نالت كأس الترتيب الثاني وعين زارة كأس الترتيب الثالث.

وفي المرحلة الثانوية فازت طالبات بلدية سوق الجمعة بالتراتيب الثلاثة الأولى حيث توجت فداء الزروق بالذهبية ونالت أسرار صقر الفضية وأبرار الجربي البرونزية.

وعلى مستوى الفرق توجت سوق الجمعة بكأس الترتيب الأول وكأس الترتيب الثاني لحي الأندلس وكأس الترتيب الثالث لتاجوراء.

وفي تصريح لرئيس وحدة الألعاب الفردية بإدارة النشاط حسن بن مولاهم قال «أحيي البلديات المشاركة والحكام ونادي اتحاد الشرطة الراعي للسباقات واللجان المشرفة وإدارة ميدان الفروسية وكل المساهمين في نجاح سباقات العدو الريفي».

وأضاف «إداره النشاط ستشرف على المرحلة الثالثة والنهائية على مستوى ليبيا وبمشاركة أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى على مستوى البلديات المتقاربة».

جانب من تكريم أبطال سباقات العدو الريفي (المركز الإعلامي)
صورة جماعية لأبطال سباقات العدو الريفي (المركز الإعلامي)
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